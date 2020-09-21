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Андрея Балогу зарегистрировали кандидатом в мэры Мукачево
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21 сентября 2020, 18:16 1

Андрея Балогу зарегистрировали кандидатом в мэры Мукачево

21 сентября 2020, 18:16 1
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Действующий городской голова Мукачево, сын нардепа Виктора Балоги во второй раз будет баллотироваться на должность мэра

Об этом сам мэр Мукачево сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Андрей Балога отметил, что он снова начинает соревнования за доверие людей, ведь предыдущие соревнования были успешны.

Спасибо за поддержку и доверие. Иду с новым опытом, реальными результатами и четким пониманием того, что именно нужно делать дальше. Наша цель остается неизменной: Мукачево - город №1 в Украине, — добавил Андрей Балога.

Сегодня меня официально зарегистрирован кандидатом на должность городского головы Мукачево. Снова начинаю соревнование за доверие...

Опубликовано Андреем Балогой - Мукачевским городским головой Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Напомним, в Ужгороде представили членов "Команды Андрея Балоги"

выборы Мукачево мэр Закарпатье Кандидат Балога Андрей
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