Андрея Балогу зарегистрировали кандидатом в мэры Мукачево

Сын Виктора Балоги во второй раз поборется за кресло городского головы

Сын Виктора Балоги во второй раз поборется за кресло городского головы

Действующий городской голова Мукачево, сын нардепа Виктора Балоги во второй раз будет баллотироваться на должность мэра

Об этом сам мэр Мукачево сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Андрей Балога отметил, что он снова начинает соревнования за доверие людей, ведь предыдущие соревнования были успешны.

Спасибо за поддержку и доверие. Иду с новым опытом, реальными результатами и четким пониманием того, что именно нужно делать дальше. Наша цель остается неизменной: Мукачево - город №1 в Украине, — добавил Андрей Балога.

Сегодня меня официально зарегистрирован кандидатом на должность городского головы Мукачево. Снова начинаю соревнование за доверие... Опубликовано Андреем Балогой - Мукачевским городским головой Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Напомним, в Ужгороде представили членов "Команды Андрея Балоги"