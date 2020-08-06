В Ужгороде представили членов "Команды Андрея Балоги"
Политическая партия «Команда Андрея Балоги» будет выдвигать кандидатов на выборах всех местных советов Закарпатья
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на www.mukachevo.net.
Сегодня новая политсила представила ролик, в котором представила кандидатов, которые примут участие на местных выборах в Ужгороде. Ранее такой же ролик представил кандидатов на выборах в Мукачево, мэром которого является Андрей Балога.
В Ужгорода есть все, чтобы быть комфортным, чистым и безопасным. И мы сделаем его еще лучше! С аккуратными парками и скверами, уютными улицами и хорошими дорогами, новыми детскими садами, школами и больницами. Но главное - с широкими возможностями для развития каждого", - говорится в описании к представленному видео.
По результатам исследования социологической группы "Рейтинг" в рейтинге политических сил на выборах в областной совет новосозданная партия "Команда Андрея Балоги" является лидером. За них голоса готовы отдать 40,5% тех, кто определился и намерен голосовать.
Знакомьтесь, "КОМАНДА АНДРЕЯ БАЛОГИ – УЖГОРОД"!
Знакомьтесь, "КОМАНДА АНДРЕЯ БАЛОГИ – УЖГОРОД"! В Ужгорода есть все, чтобы быть комфортным, чистым и безопасным. И мы сделаем его еще лучше! С аккуратными парками и скверами, уютными улицами и хорошими дорогами, новыми детскими садами, школами и больницами. Но главное - с широкими возможностями для развития каждого. Виктор Петров, Роксолана Новак, Василий Левкулич, Норберт Федака, Людмила Мельцер, Виталий Чмелев, Мелита Ришко, Марат Каграманов, Александр Бенедик - это лишь часть нашей большой команды!Опубликовано Команда Андрея Балоги - Ужгород Четверг, 6 августа 2020 г.
Напомним, вчера Виктор Щадей объявил о намерениях баллотироваться на мэра Ужгорода .