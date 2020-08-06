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06 августа 2020, 14:38 4

В Ужгороде представили членов "Команды Андрея Балоги"

06 августа 2020, 14:38 4
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Политическая партия «Команда Андрея Балоги» будет выдвигать кандидатов на выборах всех местных советов Закарпатья

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на www.mukachevo.net.

Сегодня новая политсила представила ролик, в котором представила кандидатов, которые примут участие на местных выборах в Ужгороде. Ранее такой же ролик представил кандидатов на выборах в Мукачево, мэром которого является Андрей Балога.

В Ужгорода есть все, чтобы быть комфортным, чистым и безопасным. И мы сделаем его еще лучше! С аккуратными парками и скверами, уютными улицами и хорошими дорогами, новыми детскими садами, школами и больницами. Но главное - с широкими возможностями для развития каждого", - говорится в описании к представленному видео.

По результатам исследования социологической группы "Рейтинг" в рейтинге политических сил на выборах в областной совет новосозданная партия "Команда Андрея Балоги" является лидером. За них голоса готовы отдать 40,5% тех, кто определился и намерен голосовать.

Знакомьтесь, "КОМАНДА АНДРЕЯ БАЛОГИ – УЖГОРОД"!

Знакомьтесь, "КОМАНДА АНДРЕЯ БАЛОГИ – УЖГОРОД"! В Ужгорода есть все, чтобы быть комфортным, чистым и безопасным. И мы сделаем его еще лучше! С аккуратными парками и скверами, уютными улицами и хорошими дорогами, новыми детскими садами, школами и больницами. Но главное - с широкими возможностями для развития каждого. Виктор Петров, Роксолана Новак, Василий Левкулич, Норберт Федака, Людмила Мельцер, Виталий Чмелев, Мелита Ришко, Марат Каграманов, Александр Бенедик - это лишь часть нашей большой команды!

Опубликовано Команда Андрея Балоги - Ужгород Четверг, 6 августа 2020 г.

Напомним, вчера Виктор Щадей объявил о намерениях баллотироваться на мэра Ужгорода .

выборы Мукачево рейтинг партия Ужгород облсовет Закарпатье Кандидат Балога Андрей
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