В "Слуге народа" объяснили, почему изменили кандидатов на выборах в Киевсовет
Председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко объяснил изменения в списке кандидатов от СН на выборах в Киевсовет.
Как передает RegioNews, об этом народный депутат рассказал в комментарии LB.ua.
"Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11 часов. Позже, во внутреннем дворике Киевского университета имени Шевченко, это была уже вторая, более торжественно-официальная часть... В ходе церемонии во дворе красного корпуса на сцену выходили представители "первой десятки", так и лидеры по округам", - сказал Корниенко.
Он подчеркнул, что действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все учимся на ходу буквально".
По его словам, лидеры округов — по факту кампании — могут еще "подтянуться".
"Те, кто выходят на сцену, почти наверняка станут депутатами. И это касается не только Киева, но и других городов, где уже прошли местные конференции — их было около 15", - добавил он.
Напомним, "Слуга народа" изменила список кандидатов в Киевсовет после представления команды.