В "Слуге народа" объяснили, почему изменили кандидатов на выборах в Киевсовет

Это объясняют изменением избирательного законодательства

Это объясняют изменением избирательного законодательства

Фото из открытых источников

Председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко объяснил изменения в списке кандидатов от СН на выборах в Киевсовет.

Как передает RegioNews, об этом народный депутат рассказал в комментарии LB.ua.

"Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11 часов. Позже, во внутреннем дворике Киевского университета имени Шевченко, это была уже вторая, более торжественно-официальная часть... В ходе церемонии во дворе красного корпуса на сцену выходили представители "первой десятки", так и лидеры по округам", - сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все учимся на ходу буквально".

По его словам, лидеры округов — по факту кампании — могут еще "подтянуться".

"Те, кто выходят на сцену, почти наверняка станут депутатами. И это касается не только Киева, но и других городов, где уже прошли местные конференции — их было около 15", - добавил он.

Напомним, "Слуга народа" изменила список кандидатов в Киевсовет после представления команды.