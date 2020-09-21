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21 сентября 2020, 16:55 1

В "Слуге народа" объяснили, почему изменили кандидатов на выборах в Киевсовет

21 сентября 2020, 16:55 1
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Это объясняют изменением избирательного законодательства
Это объясняют изменением избирательного законодательства
Фото из открытых источников
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Председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко объяснил изменения в списке кандидатов от СН на выборах в Киевсовет.

Как передает RegioNews, об этом народный депутат рассказал в комментарии LB.ua.

"Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11 часов. Позже, во внутреннем дворике Киевского университета имени Шевченко, это была уже вторая, более торжественно-официальная часть... В ходе церемонии во дворе красного корпуса на сцену выходили представители "первой десятки", так и лидеры по округам", - сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все учимся на ходу буквально".

По его словам, лидеры округов — по факту кампании — могут еще "подтянуться".

"Те, кто выходят на сцену, почти наверняка станут депутатами. И это касается не только Киева, но и других городов, где уже прошли местные конференции — их было около 15", - добавил он.

Напомним, "Слуга народа" изменила список кандидатов в Киевсовет после представления команды.

выборы Слуга народа партия Киевсовет Кандидат
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