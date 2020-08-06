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06 августа 2020, 10:39 7

В "Голосе" назвали ответственных за областями на местных выборах

06 августа 2020, 10:39 7
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В некоторых городах партия не будет выдвигать кандидатов
В некоторых городах партия не будет выдвигать кандидатов
Фото: Facebook
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Перед местными выборами партия "Голос" закрепила народных депутатов за регионами, в которых планирует выдвигать своих кандидатов.

Об этом сообщила председатель партии "Голос" Кира Рудик в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

По ее словам, нардеп Ярослав Рущишин отвечает за Львов, Владимир Цабаль отвечает за Тернополь, Сергей Рахманин - за Закарпатье, Ярослав Железняк - за Киевскую область.

Я отвечаю за Киев, Устинова - это Винница, Бобровская - Ровно, Юрчишин - Франык", - добавила она.

По словам Рудик, "Голос" решил не выдвигать людей в таких городах, как Сумы и Полтава, она объясняет такой шаг отсутствием местных партийных организаций и людей. Кира Рудик также рассказала, что вопрос относительно кандидата в мэры Киева до сих пор не решен.

В нас 11 августа будет съезд, на нем вы увидите всех кандидатов", - сказала она.

Также она опровергла информацию о том, что кандидатом в мэры Киева от "Голоса" станет Сергей Притула, и отметила.

Напомним, КИУ предостерег власти от использования админресурса на местных выборах, Комитет определил пять заявлений власти с признаками использования админресурса.

Киев партия Голос Местные выборы Кира Рудик
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