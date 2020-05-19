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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 мая 2020, 13:56 12

В Ужгороде открыли уголовное производство из-за вспышки коронавируса среди сотрудников супермаркета

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19 мая 2020, 13:56 12
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В торговом центре заболело сразу шестеро работников, но заведение не закрыли на карантин
Фото: prozak.info
В торговом центре заболело сразу шестеро работников, но заведение не закрыли на карантин

В Ужгороде прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за сообщений местных СМИ о резкой вспышке инфекции COVID-19 в одном из торговых заведений областного центра.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Закарпатской области.

В частности, в сообщении прессы говорится о том, что несмотря на заболевание шести работников данного заведения, супермаркет и дальше продолжает работать.

В рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным болезням в указанном учреждении, а также принятые меры для предотвращения распространения инфекции среди работников магазина и жителей Ужгорода.

Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст. 325 УК Украины, то есть нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

По сообщениям местных СМИ говорится о супермаркет сети "Вопак".

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коронавирус карантин прокуратура Ужгород проверки Закарпатье магазин
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