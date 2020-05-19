В Ужгороде открыли уголовное производство из-за вспышки коронавируса среди сотрудников супермаркета
В Ужгороде прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за сообщений местных СМИ о резкой вспышке инфекции COVID-19 в одном из торговых заведений областного центра.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Закарпатской области.
В частности, в сообщении прессы говорится о том, что несмотря на заболевание шести работников данного заведения, супермаркет и дальше продолжает работать.
В рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным болезням в указанном учреждении, а также принятые меры для предотвращения распространения инфекции среди работников магазина и жителей Ужгорода.
Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст. 325 УК Украины, то есть нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.
По сообщениям местных СМИ говорится о супермаркет сети "Вопак".
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