Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

За прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев заболевания COVID-19, зафиксировано 13 летальных случаев, выздоровели 356 человек

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За прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев заболевания COVID-19, зафиксировано 13 летальных случаев, выздоровели 356 человек

В Украине всего зафиксировано 18 876 случаев коронавирусного заболевания, из них 5632 выздоровели, летальных исходов - 548. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где зафиксировали 2 742 случая заражения, в том числе 29 за сутки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.

При этом суточное количество новых случаев инфицирования значительно снизилось по сравнению с предыдущим днем, когда их было 325. Количество выздоровевших в стране превысило количество заболевших.

За минувшие сутки заболели 260 человек, из них 24 ребенка и 46 медработников. Были госпитализированы 107 человек. За последние сутки зафиксировано 13 летальных случаев", - говорится в сообщении.

В общем, заболели 1348 детей и 3696 медиков. На амбулаторном лечении 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В Киеве заболели 2 359 человек, из них 38 случаев подтвердили за 18 мая. В Киевской области заболел еще 21 человек, в целом обнаружено 1 245 случаев. В Ивано-Франковской области заболели 1 235 человек, из них 14 за сутки.

Всего в Украине исследовано 232 образцов методом PLR.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 751 (405 выздоровели);

Волынская обл. - 635 (158 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 843 (104 выздоровели);

Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели);

Житомирская обл. - 573 (185 выздоровели);

Закарпатская обл. - 911 (197 выздоровели);

Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1235 (524 выздоровели);

Киев - 2359 (285 выздоровели);

Киевская обл. - 1245 (212 выздоровели);

Кировоградская обл. - 445 (326 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (23 выздоровели);

Львовская обл. - 1098 (216 выздоровели);

Николаевская обл. - 263 (98 выздоровели);

Одесская обл. - 784 (80 выздоровели);

Полтавская обл. - 264 (203 выздоровели);

Ровенская обл. - 1188 (370 выздоровели);

Сумская обл. - 164 (98 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1081 (619 выздоровели);

Харьковская обл. - 816 (163 выздоровели);

Херсонская обл. - 168 (132 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели);

Черкасская обл. - 376 (217 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2742 (682 выздоровели);

Черниговская обл. - 110 (31 выздоровел).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 19 мая 2020 г. в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47174 сообщения о подозрении на COVID-19.

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