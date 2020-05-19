В Ужгороді відкрили кримінальне провадження через спалах коронавірусу серед співробітників супермаркета
В Ужгороді прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за повідомленням місцевих ЗМІ про різкий спалах інфекції COVID-19 у одному із торгових закладів обласного центру.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.
Зокрема, у повідомленні преси йдеться про те, що попри захворювання шести працівників даного закладу, супермаркет й надалі продовжує працювати.
У рамках слідства правоохоронці, із залученням відповідних фахівців, перевірять стан дотримання санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам у вказаному закладі, а також вжиті заходи задля запобігання поширенню інфекції серед працівників магазину та мешканців Ужгорода.
Попередня правова кваліфікація у даному провадженні за ч.1 ст. 325 КК України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
За повідомленнями місцевих ЗМІ йдеться про супермаркет мережі "Вопак".
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