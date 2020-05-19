В Ужгороді відкрили кримінальне провадження через спалах коронавірусу серед співробітників супермаркета

У торговельному центрі захворіло одразу шестеро працівників, але заклад не закрили на карантин

Фото: prozak.info

У торговельному центрі захворіло одразу шестеро працівників, але заклад не закрили на карантин

В Ужгороді прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за повідомленням місцевих ЗМІ про різкий спалах інфекції COVID-19 у одному із торгових закладів обласного центру.

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