10:11  27 апреля
В Чернобыльской зоне пожары продолжаются, а в Житомирской области огонь удалось локализовать
09:24  27 апреля
Количество больных COVID-19 в Украине возросло до 9 тысяч - Минздрав
12:50  27 апреля
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
UA | RU
UA | RU
Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
27 апреля 2020, 10:44 13

Ситуация нестабильная: в Одесской области 60 медиков заболели коронавирусом

Читайте також
українською мовою
27 апреля 2020, 10:44 13
Читайте також українською мовою
В Одесской области за сутки зафиксировано 20 новых случаев COVID-19
Фото: pexels
В Одесской области за сутки зафиксировано 20 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцого.

Всего в области коронавирусом заболело 240 жителей, трое скончались, 12 человек вылечились. В том числе COVID-19 больны 13 детей и 60 медиков.

Масштабные вспышки зафиксированы в:
- г. Одесса - 57 (дети - 3, медработники - 8)
- г. Подольск - 93 (1 - ребенок, медработники - 43),
- Беляевский район - 30 (медработники - 2)

Стоит отметить, что непростая эпидемическая ситуация сложилась в Подольску. По данный главы ОДА Максима Куцего, коронавирусом заразилось 43 медика районной больницы. Сейчас же все они на самоизоляции. В город была направлена специальная комиссия, которая будет круглосуточно докладывать о состоянии пациентов, работу главных врачей медучреждений, а также действия городской и районной власти по борьбе с коронавируса.

"Как показывает ситуация, в Подольскую местными властями, районным руководством и медработниками были приняты недостаточно карантинных и санитарных мер для предотвращения распространения болезни. Как результат - 88 больных в городе, почти половина – медработники", - написал ранее он в социальной сети Facebook.

Добавим, что по всей стране за сутки выявили 392 новых случая. 11 человек в воскресенье умерло, 24 выздоровели.


коронавирус Одесса карантин COVID-19 Максим Куцый
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 апреля 2020, 11:42
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Олег Бегаль
Все блоги »
Вирусная экономика: полмиллиарда гривен потеряет Волынская область вследствие карантина
27 апреля 2020, 12:00
Карантинный сепаратизм: почему Кернес тратит миллиарды на зоопарк и не хочет доплачивать врачам
24 апреля 2020, 15:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »