Ситуация нестабильная: в Одесской области 60 медиков заболели коронавирусом

В Одесской области за сутки зафиксировано 20 новых случаев COVID-19

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В Одесской области за сутки зафиксировано 20 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцого.

Всего в области коронавирусом заболело 240 жителей, трое скончались, 12 человек вылечились. В том числе COVID-19 больны 13 детей и 60 медиков.

Масштабные вспышки зафиксированы в:

- г. Одесса - 57 (дети - 3, медработники - 8)

- г. Подольск - 93 (1 - ребенок, медработники - 43),

- Беляевский район - 30 (медработники - 2)

Стоит отметить, что непростая эпидемическая ситуация сложилась в Подольску. По данный главы ОДА Максима Куцего, коронавирусом заразилось 43 медика районной больницы. Сейчас же все они на самоизоляции. В город была направлена специальная комиссия, которая будет круглосуточно докладывать о состоянии пациентов, работу главных врачей медучреждений, а также действия городской и районной власти по борьбе с коронавируса.

"Как показывает ситуация, в Подольскую местными властями, районным руководством и медработниками были приняты недостаточно карантинных и санитарных мер для предотвращения распространения болезни. Как результат - 88 больных в городе, почти половина – медработники", - написал ранее он в социальной сети Facebook.

Добавим, что по всей стране за сутки выявили 392 новых случая. 11 человек в воскресенье умерло, 24 выздоровели.