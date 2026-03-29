Беспилотники СБУ во второй раз за неделю поразили ключевой морской порт РФ
В ночь на 29 марта дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
По данным ведомства, это ключевой морской порт России на Балтике. Через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.
В результате сегодняшней атаки зафиксированы серьезные поражения и пожар.
Напомним, что СБУ уже четырежды за последнюю неделю успешно поразила нефтяную инфраструктуру врага на Балтийском море. Подробности пока не разглашаются.
