29 марта 2026, 14:49

Беспилотники СБУ во второй раз за неделю поразили ключевой морской порт РФ

В ночь на 29 марта дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным ведомства, это ключевой морской порт России на Балтике. Через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.

В результате сегодняшней атаки зафиксированы серьезные поражения и пожар.

Напомним, что СБУ уже четырежды за последнюю неделю успешно поразила нефтяную инфраструктуру врага на Балтийском море. Подробности пока не разглашаются.

