25 марта 2026, 15:55

ВСУ поразили российское боевое судно стоимостью сотни миллионов долларов

25 марта 2026, 15:55
фото: t.me/exilenova_plus
Во время совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе поражен корабль РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По предварительной информации, это патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550, который планировался для действий в составе Пограничной службы ФСБ российской федерации.

Подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля.

Патрульный ледокол "Пурга" (проект 23550) – это многофункциональный боевой корабль арктической зоны, строившийся для ФСБ РФ. Стоимость одного такого судна оценивается более чем в 10 миллиардов рублей (по данным из открытых источников на этапе закладки, что на момент поражения эквивалентно сотням миллионов долларов США).

Как сообщалось, на днях украинские спецназовцы уничтожили в Крыму пусковую установку гиперзвуковых ракет стоимостью более 200 миллионов долларов.

Эксперты рассказали, в чем опасность новых атак РФ по Украине
25 марта 2026, 14:49
РФ ночью атаковала Украину 147 ударными дронами: есть попадания на 18 локациях
25 марта 2026, 08:59
Украинские бойцы ликвидировали за сутки более 1200 оккупантов – Генштаб
25 марта 2026, 07:15
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
На Буковине псевдобанкир выманил украл у женщины почти 100 тысяч
25 марта 2026, 17:15
Стало известно, какой будет погода 26 марта
25 марта 2026, 17:10
На Волыни водитель авто "прокатал" на капоте работника ТЦК
25 марта 2026, 16:22
Гусаков в Украине: псевдосбор на лечение СМА и новые подробности следствия
25 марта 2026, 15:24
Сила духа на льду: на Прикарпатье состоялся турнир по парахоккею
25 марта 2026, 14:49
Эксперты рассказали, в чем опасность новых атак РФ по Украине
25 марта 2026, 14:49
"Обучение" за 15 тысяч: на Житомирщине делец торговал фейковыми документами для водителей
25 марта 2026, 14:45
В Одессе аферист выманил деньги у военного
25 марта 2026, 14:30
Министр обороны провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами
25 марта 2026, 14:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
