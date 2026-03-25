ВСУ поразили российское боевое судно стоимостью сотни миллионов долларов

Во время совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе поражен корабль РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По предварительной информации, это патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550, который планировался для действий в составе Пограничной службы ФСБ российской федерации.

Подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля.

Патрульный ледокол "Пурга" (проект 23550) – это многофункциональный боевой корабль арктической зоны, строившийся для ФСБ РФ. Стоимость одного такого судна оценивается более чем в 10 миллиардов рублей (по данным из открытых источников на этапе закладки, что на момент поражения эквивалентно сотням миллионов долларов США).

Как сообщалось, на днях украинские спецназовцы уничтожили в Крыму пусковую установку гиперзвуковых ракет стоимостью более 200 миллионов долларов.