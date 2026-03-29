Безпілотники СБУ вдруге за тиждень уразили ключовий морський порт РФ

У ніч на 29 березня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту «Усть-Луга» в Ленінградській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними відомства, це ключовий морський порт рф на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

Внаслідок сьогоднішньої атаки зафіксовано серйозні ураження та пожежу.

Нагадаємо, що СБУ вже чотири рази за останній тиждень успішно уразила нафтову інфраструктуру ворога на Балтійському морі. Подробиці поки не розголошуються.