Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов

иллюстративное фото: из открытых источников

Бойцы Сил беспилотных систем в ночь на 29 марта ударили по российской базе в Крыму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

По его словам, в результате атаки были уничтожены три РСЗО БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" и трансзаряжающая машина для Торнадо.

По оценкам экспертов, стоимость одной модернизированной пусковой установки Торнадо-С может составлять несколько миллионов долларов США, а один управляемый снаряд 300-мм – десятки/сотни тысяч долларов.

Как сообщалось, на днях украинские спецназовцы уничтожили в Крыму пусковую установку гиперзвуковых ракет стоимостью более 200 миллионов долларов.