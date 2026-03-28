ВСУ ракетой "Фламинго" поразили стратегический завод в Самарской области

Украинские военные нанесли удар по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ, использовав ракеты FP-5 "Фламинго"

Об этом сообщил Генштабу ВСУ, передает RegioNews.

Этот завод занимается производством компонентов для взрывчатых веществ, применяемых в боеприпасах разного типа, включая бомбы и ракеты.

Предприятие ежегодно производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения.

"Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне. Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются", – подчеркнули в Генштабе.

Основные факты о заводе

Завод зарегистрирован в 1997 году на базе бывшего предприятия, выпускавшего взрывчатые вещества еще с начала XX века.

Основная деятельность – производство промышленных взрывчатых веществ (среди продукции: аммонал, аммонит, гранулит, тротил и другие компоненты).

Завод является важным компонентом оборонно-промышленного комплекса РФ, поскольку продукция используется для снаряжения боеприпасов и других военных нужд.

Дроновые атаки

В ночь на 5 апреля 2025 года ударные беспилотные летательные аппараты СБУ атаковали "Промсинтез". На предприятии было зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания, из-за чего руководство завода остановило технологические процессы.

Также в марте 2025 года дроны были подмечены над Чапаевском и могли целиться в промышленные объекты, вероятно, включая "Промсинтез".

Напомним, в ночь на 27 марта Силы обороны Украины нанесли удары по объектам противника на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и Запорожья.

