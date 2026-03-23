Поражены стратегический терминал и НПЗ в РФ: Генштаб сообщил подробности

Вчера и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по ключевым объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В частности, поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" в Ленинградской области.

По предварительной информации, пострадали резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура, на территории объекта возник пожар.

Через порт ежегодно проходит около 60 млн. тонн нефти, средства от продажи которой страна-агрессор использует для ведения войны против Украины и поддержки оккупационных сил.

Также потерпел поражение нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе, республика Башкортостан. Пожар на территории завода подтвержден.

Мощность предприятия по первичной переработке нефти составляет около 6-8 млн. тонн в год. Завод поставляет горючее для российских вооруженных сил и расположен примерно в 1400 км от украинской границы.

Оба объекта обеспечивают переработку нефти, хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов для нужд оккупационной армии. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины отмечают, что продолжат уязвлять важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

