23 марта 2026, 14:42

Поражены стратегический терминал и НПЗ в РФ: Генштаб сообщил подробности

23 марта 2026, 14:42
Фото: Радио Свобода
Вчера и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по ключевым объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

В частности, поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" в Ленинградской области.

По предварительной информации, пострадали резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура, на территории объекта возник пожар.

Через порт ежегодно проходит около 60 млн. тонн нефти, средства от продажи которой страна-агрессор использует для ведения войны против Украины и поддержки оккупационных сил.

Также потерпел поражение нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе, республика Башкортостан. Пожар на территории завода подтвержден.

Мощность предприятия по первичной переработке нефти составляет около 6-8 млн. тонн в год. Завод поставляет горючее для российских вооруженных сил и расположен примерно в 1400 км от украинской границы.

Оба объекта обеспечивают переработку нефти, хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов для нужд оккупационной армии. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины отмечают, что продолжат уязвлять важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Напомним, на днях украинские защитники уничтожили редкий российский беспилотник стоимостью $400 тысяч . "Скат 450М" – дрон для глубокой аэроразведки и наведения ОТРК "Искандер". Оснащен оптикой и тепловизором.

