Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В феврале 2023 года мужчина находился в оккупированном Севастополе. Там он связался с российским министерством обороны и заключил контракт о прохождении военной службы в армии РФ. Впоследствии он выполнял боевые задания против Украины, занимая должность стрелка и принимая участие в боевых действиях на территории Херсонской и Донецкой областей.

В августе 2024 года украинские военные взяли предателя в плен на территории Курской области РФ.

Суд признал предателя виновным. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, на Хмельнитчине депутат вместе с сыном и дочерью работала на россиян. Выяснилось, что они передавали российским спецслужбам данные о военных объектах. Все трое получили наказание в виде 15 лет лишения свободы.