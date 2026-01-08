Воевал против Украины в Херсонской и Донбассе: судили военного, который перешел на сторону РФ
Заречный районный суд города Сумы приговором от 5 января осудил 30-летнего гражданина Украины за измену. Стали известны детали дела
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
В феврале 2023 года мужчина находился в оккупированном Севастополе. Там он связался с российским министерством обороны и заключил контракт о прохождении военной службы в армии РФ. Впоследствии он выполнял боевые задания против Украины, занимая должность стрелка и принимая участие в боевых действиях на территории Херсонской и Донецкой областей.
В августе 2024 года украинские военные взяли предателя в плен на территории Курской области РФ.
Суд признал предателя виновным. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
Напомним, на Хмельнитчине депутат вместе с сыном и дочерью работала на россиян. Выяснилось, что они передавали российским спецслужбам данные о военных объектах. Все трое получили наказание в виде 15 лет лишения свободы.