В Киеве будут судить мужчину, ограбившего таксиста

Фото: полиция

Следователи завершили расследование и направили обвинительный акт в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В конце ноября в Деснянском районе столицы произошло нападение на 21-летнего таксиста. Во время поездки пассажир начал угрожать водителю оружием и требовать мобильного телефона. Парень отдал гаджет и высадил нападающего возле заправки на проспекте Червоной Калины.

Полицейские задержали грабителя на территории АЗС. Им оказался 43-летний киевлянин, который был сильно пьян. Оружия при нем не обнаружили.

Правоохранители завершили расследование и передали дело в суд. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

