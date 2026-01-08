11:30  08 января
08 января 2026, 07:46

26 тысяч евро за "зеленый коридор": на Буковине будут судить священника и его подельника

08 января 2026, 07:46
Фото: Национальная полиция
На Буковине в суд направили обвинительный акт в отношении священнослужителя и его сообщника, обвиняемых в организации схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины

Об этом сообщила полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

За 26 тысяч евро обвиняемые пообещали двум мужчинам призывного возраста помочь незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

Правоохранители выяснили, что организатором схемы был 48-летний житель Черновицкого района, являющийся священнослужителем. В противоправную деятельность он привлек 42-летнего жителя села Банчены, который отвечал за трансфер военнообязанных из соседнего региона.

Священник подыскал двух "клиентов" и заверил их в беспрепятственном пересечении границы. Стоимость так называемого "зеленого коридора" составляла 13 тысяч евро с каждого.

Оба фигуранта задержаны в процессуальном порядке при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направили в суд. Мужчинам инкриминируют ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Санкция статьи предусматривает от семи до девяти лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, житель Днепропетровщины пять дней бродил по заснеженным Карпатам, чтобы попасть в Румынию. За попытку незаконного пересечения границы на мужчину составили протокол. Теперь вместо Румынии "путешественника" ждет суд.

суд война Румыния Священник Черновицкая область мобилизация военнообязанные пересечение границы
