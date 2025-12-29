Трамп назвал встречу с Зеленским "прекрасной" и отметил прогресс

Фото: Суспильное Новости

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским "прекрасной" и заявил, что сторонам удалось добиться значительного прогресса

передает RegioNews.

По словам американского президента, вопрос зоны свободной торговли и Донбасса еще не решен, но прогресс в нем есть.

Как известно, переговоры двух лидеров продолжались более двух часов. После их завершения началась видеоконференция с представителями европейских стран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.

Как известно, украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.

Ранее журналисты сообщали, что во время переговоров Зеленский планирует устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности по территориям Донецкой и Луганской областей.

