29 декабря 2025, 00:03

Трамп назвал встречу с Зеленским "прекрасной" и отметил прогресс

29 декабря 2025, 00:03
Фото: Суспильное Новости
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским "прекрасной" и заявил, что сторонам удалось добиться значительного прогресса

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

По словам американского президента, вопрос зоны свободной торговли и Донбасса еще не решен, но прогресс в нем есть.

Как известно, переговоры двух лидеров продолжались более двух часов. После их завершения началась видеоконференция с представителями европейских стран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.

Как известно, украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.

Ранее журналисты сообщали, что во время переговоров Зеленский планирует устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности по территориям Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

