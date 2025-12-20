Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской трагедии

фото: Reuters

Глава Польши Кароль Навроцкий во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве подарил ему двухтомный труд «Документы Волынского преступления»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Gazeta.pl.

В ходе переговоров президентов обеих стран журналисты обратили внимание на книги, лежавшие на столе Навроцкого. Впоследствии он вручил их Зеленскому.

Выяснилось, что это был двухтомный труд польского Института национальной памяти под названием "Документы Волынского преступления", изданный в 2023 году. В книге изложены свидетельства, которые, по данным института, в большинстве случаев подтверждены очевидцами событий.

Известно, что Украина должна рассмотреть 26 заявлений о поиске и эксгумации поляков на украинских землях.

Как сообщалось, Украина начнет в Польше поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедии. Стороны отметили значительный прогресс в решении чувствительных вопросов исторического прошлого.