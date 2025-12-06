15:08  06 грудня
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
10:46  06 грудня
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
07:42  06 грудня
Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
UA | RU
UA | RU
06 грудня 2025, 15:58

У Польщі оголошували повітряну тривогу через російську атаку по Україні

06 грудня 2025, 15:58
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В сусідній Польщі вранці 6 грудня підіймали авіацію через атаку російських окупантів на Україну й увімкнули сирени повітряної тривоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на RMF24.

Повітряну тривогу було оголошено у місті Любартів в Люблінському воєводстві.

Як зазначається, сигнал тривоги включили через отримане попередження про наближення потенційної повітряної загрози до міста.

Повідомлення відправив Районний кризовий центр через масований ракетний обстріл України, в тому числі західних регіонів.

Після проведеної перевірки було встановлено, що повітряних загроз для міста немає, тому тривогу скасували. Вона тривала майже півтори години.

Нагадаємо, у суботу, 6 грудня армія РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії України. Внаслідок атаки в багатьох регіонах виникли перебої електропостачання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Польща Україна повітряна тривога авіація ЄС
Поліцейські закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
05 грудня 2025, 19:39
В Україні розробили "убивцю" ворожих дронів
04 грудня 2025, 22:46
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
06 грудня 2025, 15:08
Зеленський летить до Великої Британії
06 грудня 2025, 14:15
США не хочуть надавати Україні жодних зобовʼязуючих гарантій
06 грудня 2025, 13:07
"Це все фейк": депутатка Скороход звинуватила НАБУ у брехні
06 грудня 2025, 12:35
Корупційний скандал із депутаткою Скороход може бути прелюдією до нової розвінчальної глави про РНБО
06 грудня 2025, 11:48
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
06 грудня 2025, 10:46
Уночі Сили оборони знешкодили 615 із 704 повітряних цілей
06 грудня 2025, 10:19
Ворог завдав масованого удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії
06 грудня 2025, 09:50
Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
06 грудня 2025, 07:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »