У Польщі оголошували повітряну тривогу через російську атаку по Україні
В сусідній Польщі вранці 6 грудня підіймали авіацію через атаку російських окупантів на Україну й увімкнули сирени повітряної тривоги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на RMF24.
Повітряну тривогу було оголошено у місті Любартів в Люблінському воєводстві.
Як зазначається, сигнал тривоги включили через отримане попередження про наближення потенційної повітряної загрози до міста.
Повідомлення відправив Районний кризовий центр через масований ракетний обстріл України, в тому числі західних регіонів.
Після проведеної перевірки було встановлено, що повітряних загроз для міста немає, тому тривогу скасували. Вона тривала майже півтори години.
Нагадаємо, у суботу, 6 грудня армія РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії України. Внаслідок атаки в багатьох регіонах виникли перебої електропостачання.