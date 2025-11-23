Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official

Українська делегація в Женеві продовжує переговори, щоб узгодити умови для завершення війни та забезпечення безпеки

Про це повідомляє президент країни Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Українська делегація продовжує роботу в Женеві, зосереджуючи зусилля на пошуку конкретних рішень для завершення війни та відновлення миру. Мета переговорів також включає забезпечення тривалого рівня безпеки для країни та її громадян.

За результатами перших зустрічей команда надала короткі звіти про проведені переговори та обговорення. Вже є попереднє розуміння, що американські пропозиції можуть враховувати ключові елементи українського бачення, які є критично важливими для національних інтересів.

Наразі триває робота над тим, щоб усі запропоновані заходи були максимально ефективними. Головна мета переговорів – досягти умов, які дозволять припинити кровопролиття і зупинити війну, на що очікують українські громадяни.

Президент підкреслив:

"Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України".

Він додав, що триває робота над тим, "щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні".

Українська сторона підкреслює, що процес вимагає уважного опрацювання кожного аспекту, аби результати могли забезпечити довгострокову стабільність та безпеку в країні.

Раніше повідомлялося, українська делегація розпочала серію ключових переговорів у Женеві з радниками з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та США щодо досягнення справедливого миру.