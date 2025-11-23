14:45  23 листопада
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
11:49  23 листопада
Прорив у лікуванні діабету 1-го типу вперше за 100 років: нова терапія допомагає організму виробляти власний інсулін
09:00  23 листопада
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2025, 16:17

В Женеві продовжуються важливі переговори щодо завершення війни в Україні, – Зеленський

23 листопада 2025, 16:17
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official
Читайте также
на русском языке

Українська делегація в Женеві продовжує переговори, щоб узгодити умови для завершення війни та забезпечення безпеки

Про це повідомляє президент країни Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Українська делегація продовжує роботу в Женеві, зосереджуючи зусилля на пошуку конкретних рішень для завершення війни та відновлення миру. Мета переговорів також включає забезпечення тривалого рівня безпеки для країни та її громадян.

За результатами перших зустрічей команда надала короткі звіти про проведені переговори та обговорення. Вже є попереднє розуміння, що американські пропозиції можуть враховувати ключові елементи українського бачення, які є критично важливими для національних інтересів.

Наразі триває робота над тим, щоб усі запропоновані заходи були максимально ефективними. Головна мета переговорів – досягти умов, які дозволять припинити кровопролиття і зупинити війну, на що очікують українські громадяни.

Президент підкреслив:

"Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України".

Він додав, що триває робота над тим, "щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні".

Українська сторона підкреслює, що процес вимагає уважного опрацювання кожного аспекту, аби результати могли забезпечити довгострокову стабільність та безпеку в країні.

Раніше повідомлялося, українська делегація розпочала серію ключових переговорів у Женеві з радниками з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та США щодо досягнення справедливого миру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна перемовини Женева Зеленський Володимир мир мирна угода мирні переговори
Українська делегація розпочала переговори у Женеві з радниками США та Європи
23 листопада 2025, 13:45
Унаслідок російських ударів по Донеччині загинуло четверо людей та четверо поранені
23 листопада 2025, 12:37
Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон
22 листопада 2025, 17:31
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Український співак Melovin отримав пропозицію від військового прямо на Майдані Незалежності
23 листопада 2025, 18:00
Поточна версія мирного плану США відповідає більшості українських пріоритетів, – Умєров
23 листопада 2025, 17:35
У Дніпрі підозрюваний у стрілянині 46-річний чоловік спричинив поранення двом містянам
23 листопада 2025, 17:00
Внаслідок бойових дій з боку окупанта зруйнувана майже вся генерація на Чернігівщині, – The Guardian
23 листопада 2025, 16:33
Українські спецпризначенці знищили склади дронів та позиції окупантів у Донецькій області
23 листопада 2025, 15:48
На Івано-Франківщині зіткнулися два авто: обидві машини злетіли в кювет, є постраждалі
23 листопада 2025, 15:05
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
23 листопада 2025, 14:45
Українська делегація розпочала переговори у Женеві з радниками США та Європи
23 листопада 2025, 13:45
Ворог завдав ударів по житлових районах Херсонщини: четверо загиблих та 11 поранених
23 листопада 2025, 13:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »