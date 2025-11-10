Саркози освободили из тюрьмы после 20 дней заключения: бывший президент Франции будет находиться под наблюдением

Бывший президент Франции Николя Саркози вышел из парижской тюрьмы Сант в понедельник после 20 дней заключения. Такое решение принял Апелляционный суд Парижа

Об этом сообщает Le Monde, передает RegioNews.

По информации СМИ, Саркози оставил тюрьму на автомобиле с тонированными окнами в сопровождении полицейских мотоциклистов. Он продолжает находиться под надзором в соответствии с требованиями генеральной прокуратуры.

Суд запретил бывшему президенту контактировать с министром юстиции Жеральдом Дарманином, а также со всеми обвиняемыми и кабинетом министра. Кроме того, ему запрещено покидать пределы Франции.

Во время слушания по освобождению Саркози, выступавшего из тюрьмы по видеосвязи, заявил, что заключение "трудно" и поблагодарил персонал тюрьмы за "исключительную человечность".

Защита Саркози сообщила, что следующим этапом будет апелляционный процесс, слушания которого ожидаются в марте.

Напомним, в сентябре Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в преступной группировке по делу о финансировании его президентской кампании Ливией. Уголовный суд Парижа признал его виновным в том, что он сознательно разрешил своим сотрудникам обращаться к ливийскому лидеру Муаммару Каддафи с просьбой о тайном финансировании кампании. Саркози подал апелляцию.

Это беспрецедентный случай во Франции и Европейском Союзе: ни один бывший президент страны до сих пор не отбывал реальное тюремное заключение.