19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
10 листопада 2025, 21:17

Саркозі звільнили з в’язниці після 20 днів ув’язнення: колишній президент Франції перебуватиме під наглядом

10 листопада 2025, 21:17
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вийшов із паризької в’язниці Сант у понеділок після 20 днів ув’язнення. Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Парижа

Про це повідомляє Le Monde, передає RegioNews.

За інформацією ЗМІ, Саркозі залишив в’язницю на автомобілі з тонованими вікнами в супроводі поліцейських мотоциклістів. Він продовжує перебувати під судовим наглядом відповідно до вимог генеральної прокуратури.

Суд заборонив колишньому президенту контактувати з міністром юстиції Жеральдом Дарманіном, а також із усіма обвинуваченими та кабінетом міністра. Крім того, йому заборонено залишати межі Франції.

Під час слухання щодо звільнення Саркозі, який виступав із в’язниці по відеозв’язку, заявив, що ув’язнення "є важким" і подякував персоналу в’язниці за "виняткову людяність".

Захист Саркозі повідомив, що наступним етапом буде апеляційний процес, слухання якого очікуються в березні.

Нагадаємо, у вересні Ніколя Саркозі був засуджений до п’яти років тюремного ув’язнення за участь у злочинному угрупованні у справі про фінансування його президентської кампанії Лівією. Кримінальний суд Парижа визнав його винним у тому, що він свідомо дозволив своїм співробітникам звертатися до лівійського лідера Муаммара Каддафі з проханням про таємне фінансування кампанії. Саркозі подав апеляцію.

Це безпрецедентний випадок у Франції та Європейському Союзі: жоден колишній президент країни досі не відбував реальне тюремне ув’язнення.

Франція президент
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
