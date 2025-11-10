Саркозі звільнили з в’язниці після 20 днів ув’язнення: колишній президент Франції перебуватиме під наглядом

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вийшов із паризької в’язниці Сант у понеділок після 20 днів ув’язнення. Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Парижа

Про це повідомляє Le Monde, передає RegioNews.

За інформацією ЗМІ, Саркозі залишив в’язницю на автомобілі з тонованими вікнами в супроводі поліцейських мотоциклістів. Він продовжує перебувати під судовим наглядом відповідно до вимог генеральної прокуратури.

Суд заборонив колишньому президенту контактувати з міністром юстиції Жеральдом Дарманіном, а також із усіма обвинуваченими та кабінетом міністра. Крім того, йому заборонено залишати межі Франції.

Під час слухання щодо звільнення Саркозі, який виступав із в’язниці по відеозв’язку, заявив, що ув’язнення "є важким" і подякував персоналу в’язниці за "виняткову людяність".

Захист Саркозі повідомив, що наступним етапом буде апеляційний процес, слухання якого очікуються в березні.

Нагадаємо, у вересні Ніколя Саркозі був засуджений до п’яти років тюремного ув’язнення за участь у злочинному угрупованні у справі про фінансування його президентської кампанії Лівією. Кримінальний суд Парижа визнав його винним у тому, що він свідомо дозволив своїм співробітникам звертатися до лівійського лідера Муаммара Каддафі з проханням про таємне фінансування кампанії. Саркозі подав апеляцію.

Це безпрецедентний випадок у Франції та Європейському Союзі: жоден колишній президент країни досі не відбував реальне тюремне ув’язнення.