Иронический инцидент произошел в Брюсселе: из-за появления неизвестных дронов аэропорт бельгийской столицы вечером был вынужден временно приостановить работу. В результате премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф не смог прибыть в Брюссель запланированным рейсом

Об этом сообщает Bild, передает RegioNews.

Политик направлялся на встречу, посвященную обсуждению проблем и пробелов в системах противодронной обороны. Из-за задержки Хазелоффу пришлось сменить маршрут и лететь через Франкфурт, а в Брюссель он прибыл с опозданием.

Инцидент еще раз подчеркнул актуальность темы, которую немецкий премьер должен был обсуждать: даже несколько неизвестных дронов способны парализовать работу крупного международного аэропорта.

