Іронічний інцидент стався у Брюсселі: через появу невідомих дронів аеропорт бельгійської столиці ввечері був змушений тимчасово призупинити роботу. Унаслідок цього прем’єр-міністр федеральної землі Саксонія-Анхальт Райнер Хазелофф не зміг прибути до Брюсселя запланованим рейсом

Про це повідомляє Bild, передає RegioNews.

Політик прямував на зустріч, присвячену обговоренню проблем і прогалин у системах протидронної оборони. Через затримку Хазелоффу довелося змінити маршрут і летіти через Франкфурт, а до Брюсселя він прибув із кількагодинним запізненням.

Інцидент ще раз підкреслив актуальність теми, яку німецький прем’єр мав обговорювати: навіть кілька невідомих дронів здатні паралізувати роботу великого міжнародного аеропорту.

