05 листопада 2025, 18:41

Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після атак українських дронів – Reuters

05 листопада 2025, 18:41
Фото: Splash247
Українські дрони пошкодили інфраструктуру російського порту Туапсе, через що експортування палива тимчасово призупинено. Нафтопереробний завод у порту також зупинив роботу

Про це повідомляє "Reuters", передає RegioNews.

Атака відбулася 2 листопада і спричинила пожежу в порту, а щонайменше одне судно зазнало пошкоджень. Україна підтвердила удари по Туапсе як частину зусиль з підриву економічних можливостей Росії через ураження її енергетичної інфраструктури.

Контрольований "Роснефтью" нафтопереробний завод, який експортує більшу частину продукції, тимчасово призупинив переробку сирої нафти. Потужність заводу становить близько 240 тисяч барелів на день, і він виробляє нафту, дизельне паливо, мазут та вакуумний газойль із високим вмістом сірки.

До нападу Туапсе планував збільшити експорт нафтопродуктів у листопаді. Завод постачає продукцію переважно на експорт до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини. Під час атаки три танкери, які стояли для завантаження, були відведені на якір неподалік порту.

Раніше повідомлялося, українські сили завдали удару по одному з ключових нафтопереробних заводів Росії. Внаслідок атаки постраждала інфраструктура морського торговельного порту Туапсе.

