Фото: иллюстративное

Южнокорейская разведка фиксирует системный переброс военного персонала из КНДР в Россию и предупреждает о возможном дальнейшем расширении этого сотрудничества

Об этом пишет United24media, передает RegioNews.

Северная Корея продолжает наращивать свое присутствие на территории России. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, с сентября Пхеньян перебросил в РФ около 5 тысяч военных строительных подразделений и еще ориентировочно 1 тысячу инженеров. Их привлекают к работам по восстановлению инфраструктуры и операциям по разминированию вблизи границы с Украиной.

Южнокорейский депутат Ли Сон Квеун после закрытого брифинга спецслужб подтвердил, что корейские военные прибывают поэтапно. Зафиксировано участие специалистов по разминированию, что свидетельствует о подготовке России к длительному присутствию на фронте и в приграничных районах.

В настоящее время совокупная численность северокорейских военнослужащих в России превышает 10 тысяч человек. Разведка Южной Кореи отмечает, что в самой КНДР продолжаются процессы отбора и подготовки новых военных групп для возможной дальнейшей отправки. Международные структуры напоминают, что такое сотрудничество противоречит санкциям ООН.

По оценкам западных аналитиков, Северная Корея получает от москвы военные технологии, финансовую поддержку и поставку продовольствия в обмен на военную помощь. Ранее сообщалось, что северокорейские военные уже привлекались к применению дронов во время ударов по Украине. В разведке Южной Кореи также заявляют о значительных потерях среди военных КНДР: по разным данным, погибли сотни или даже более двух тысяч солдат.

Ранее сообщалось, украинские военные уничтожили четыре северокорейских самоходных артиллерийских установки "Коксан" в Запорожье и Луганщине. Эти 170-мм САУ считаются одними из самых дальнобойных ствольных систем в мире.