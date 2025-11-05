17:35  05 ноября
Анджелина Джоли ездила в Николаевский ТЦК, чтобы освободить своего охранника – СМИ
15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2025, 17:25

Северная Корея перекинула в РФ новый военный контингент: более 10 тыс. на территории страны

05 ноября 2025, 17:25
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Южнокорейская разведка фиксирует системный переброс военного персонала из КНДР в Россию и предупреждает о возможном дальнейшем расширении этого сотрудничества

Об этом пишет United24media, передает RegioNews.

Северная Корея продолжает наращивать свое присутствие на территории России. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, с сентября Пхеньян перебросил в РФ около 5 тысяч военных строительных подразделений и еще ориентировочно 1 тысячу инженеров. Их привлекают к работам по восстановлению инфраструктуры и операциям по разминированию вблизи границы с Украиной.

Южнокорейский депутат Ли Сон Квеун после закрытого брифинга спецслужб подтвердил, что корейские военные прибывают поэтапно. Зафиксировано участие специалистов по разминированию, что свидетельствует о подготовке России к длительному присутствию на фронте и в приграничных районах.

В настоящее время совокупная численность северокорейских военнослужащих в России превышает 10 тысяч человек. Разведка Южной Кореи отмечает, что в самой КНДР продолжаются процессы отбора и подготовки новых военных групп для возможной дальнейшей отправки. Международные структуры напоминают, что такое сотрудничество противоречит санкциям ООН.

По оценкам западных аналитиков, Северная Корея получает от москвы военные технологии, финансовую поддержку и поставку продовольствия в обмен на военную помощь. Ранее сообщалось, что северокорейские военные уже привлекались к применению дронов во время ударов по Украине. В разведке Южной Кореи также заявляют о значительных потерях среди военных КНДР: по разным данным, погибли сотни или даже более двух тысяч солдат.

Ранее сообщалось, украинские военные уничтожили четыре северокорейских самоходных артиллерийских установки "Коксан" в Запорожье и Луганщине. Эти 170-мм САУ считаются одними из самых дальнобойных ствольных систем в мире.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война военные разминирование Северная Корея военная помощь
Не смогли оставить на улице: как харьковчане спасают животных во время войны
05 ноября 2025, 15:55
В Краматорске россияне обстреляли спасательную часть
05 ноября 2025, 14:35
Украинцы жалуются на действия ТЦК во время мобилизации: омбудсман получил около 5 тысяч обращений
05 ноября 2025, 12:46
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
"Мы дружим семьями": жена Виталия Козловского отреагировала на поцелуй ее мужа с Могилевской
05 ноября 2025, 19:50
На Житомирщине мужчина воровал из церкви: его могут отправить под стражу
05 ноября 2025, 18:50
Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после атак украинских дронов - Reuters
05 ноября 2025, 18:41
Стратегический "щит" Днепропетровщины: ВСУ держат Покровско-Мирноградскую агломерацию, сдерживая врага
05 ноября 2025, 18:22
Путин перешел в контратаку к Трампу: что это значит
05 ноября 2025, 18:20
Охранника Анджелины Джоли действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать
05 ноября 2025, 18:12
Хищение на судах и катерах на миллионы гривен: в Украине разоблачили схему, где государственные суда отдавали за бесценок
05 ноября 2025, 17:55
Стало известно, сколько людей до сих пор остаются в Константиновке Донецкой области
05 ноября 2025, 17:55
В Луцке поймали 54-летнего "охотника на авто": имел при себе спецтехнику для взлома
05 ноября 2025, 17:54
В Ровенской области 43-летнего мужчину арестовали по подозрению в двойном убийстве
05 ноября 2025, 17:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »