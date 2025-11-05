Не смогли оставить на улице: как харьковчане спасают животных во время войны
После начала полномасштабного вторжения в Украину на улицах оказались тысячи домашних животных
Об этом пишет издание "Думка", передает RegioNews.
Только в Харькове, по оценкам волонтеров, – сотни собак и кошек, брошенных владельцами во время эвакуации. Часть из них спасли обычные харьковчане, не ожидавшие помощи от организаций и самостоятельно принявшихся за доброе дело.
32-летняя продавщица Екатерина с первых дней войны кормила животных у своего дома. Когда соседи уехали, только она осталась ухаживать за котами – их количество возросло до нескольких десятков. Впоследствии женщина начала публиковать фото подопечных в соцсетях, находить им новые дома и получать помощь от неравнодушных. За время войны Екатерина пристроила более полусотни животных.
Бухгалтер Наталья из Холодной Горы также превратила свою квартиру в приют – там живут десять кошек, еще около двадцати живут в подвале. Женщина активно ищет им хозяев в соцсетях и ежемесячно тратит на содержание животных около 10 тысяч гривен.
Предпринимательница Светлана с мужем открыли частное мини-убежище для собак – сейчас у них одиннадцать животных.
"Мы просто не смогли оставить их голодными на улице", – говорит женщина.
Среди волонтеров – и пожилые люди. Николай Иванович, 80-летний харьковчанин, грел беспризорных кошек в подвале бутылками с горячей водой, которые менял полчаса. Так он спасал животных в самые холодные зимние ночи.
Каждый день харьковчане доказывают, что даже во время войны человечность не исчезает. Их истории – пример того, как любовь к животным помогает не потерять доброту и веру в жизнь.
Напомним, из опасной зоны в Запорожской области волонтеры вывезли лебедя. Птица потеряла кавычку и не могла летать. На свободе он мог бы не выжить: там его жизни угрожали беспризорные собаки и дикие животные.