Не смогли оставить на улице: как харьковчане спасают животных во время войны

Фото: "Думка"

После начала полномасштабного вторжения в Украину на улицах оказались тысячи домашних животных

Об этом пишет издание "Думка", передает RegioNews.

Только в Харькове, по оценкам волонтеров, – сотни собак и кошек, брошенных владельцами во время эвакуации. Часть из них спасли обычные харьковчане, не ожидавшие помощи от организаций и самостоятельно принявшихся за доброе дело.

32-летняя продавщица Екатерина с первых дней войны кормила животных у своего дома. Когда соседи уехали, только она осталась ухаживать за котами – их количество возросло до нескольких десятков. Впоследствии женщина начала публиковать фото подопечных в соцсетях, находить им новые дома и получать помощь от неравнодушных. За время войны Екатерина пристроила более полусотни животных.

Домики для кошек, сделанные жителями из подручных средств. Харьков. Поселок Жуковского

Бухгалтер Наталья из Холодной Горы также превратила свою квартиру в приют – там живут десять кошек, еще около двадцати живут в подвале. Женщина активно ищет им хозяев в соцсетях и ежемесячно тратит на содержание животных около 10 тысяч гривен.

Предпринимательница Светлана с мужем открыли частное мини-убежище для собак – сейчас у них одиннадцать животных.

"Мы просто не смогли оставить их голодными на улице", – говорит женщина.

Среди волонтеров – и пожилые люди. Николай Иванович, 80-летний харьковчанин, грел беспризорных кошек в подвале бутылками с горячей водой, которые менял полчаса. Так он спасал животных в самые холодные зимние ночи.

Каждый день харьковчане доказывают, что даже во время войны человечность не исчезает. Их истории – пример того, как любовь к животным помогает не потерять доброту и веру в жизнь.

