15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
05 листопада 2025, 17:25

Північна Корея перекинула до РФ новий військовий контингент: понад 10 тис. на території країни

05 листопада 2025, 17:25
Фото: ілюстративне
Південнокорейська розвідка фіксує системне перекидання військового персоналу з КНДР до росії та попереджає про можливе подальше розширення цієї співпраці

Про це пише United24media, передає RegioNews.

Північна Корея продовжує нарощувати свою присутність на території росії. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, з вересня Пхеньян перекинув до російської федерації близько 5 тисяч військових будівельних підрозділів та ще орієнтовно 1 тисячу інженерів. Їх залучають до робіт з відновлення інфраструктури та операцій з розмінування поблизу кордону з Україною.

Південнокорейський депутат Лі Сон Квеун після закритого брифінгу спецслужб підтвердив, що корейські військові прибувають поетапно. Зафіксовано участь спеціалістів із розмінування, що свідчить про підготовку росії до тривалої присутності на фронті та у прикордонних районах.

Наразі сукупна чисельність північнокорейських військовослужбовців у росії перевищує 10 тисяч осіб. Розвідка Південної Кореї зауважує, що в самій КНДР тривають процеси відбору та підготовки нових груп військових для можливого подальшого відправлення. Міжнародні структури нагадують, що така співпраця суперечить санкціям ООН.

За оцінками західних аналітиків, Північна Корея отримує від москви військові технології, фінансову підтримку та постачання продовольства в обмін на військову допомогу. Раніше повідомлялося, що північнокорейські військові вже залучалися до застосування дронів під час ударів по Україні. У розвідці Південної Кореї також заявляють про значні втрати серед військових КНДР: за різними даними, загинули сотні або навіть понад дві тисячі солдатів.

Раніше повідомлялося, українські військові знищили чотири північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан" на Запоріжжі та Луганщині. Ці 170-мм САУ вважаються одними з найдальнобійніших ствольних систем у світі.

Не змогли залишити на вулиці: як харків'яни рятують тварин під час війни
05 листопада 2025, 15:55
У Краматорську росіяни обстріляли рятувальну частину
05 листопада 2025, 14:35
Українці скаржаться на дії ТЦК під час мобілізації: омбудсман отримав майже 5 тисяч звернень
05 листопада 2025, 12:46
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Рівненщині 43-річного чоловіка взяли під варту за підозрою у подвійному вбивстві
05 листопада 2025, 17:40
Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ
05 листопада 2025, 17:35
На Тернопільщині розслідують загадкову смерть 48-річного чоловіка
05 листопада 2025, 17:12
У Києві автобус на швидкості врізався в стовп та зніс його: постраждали щонайменше 5 осіб
05 листопада 2025, 17:04
На Львівщині контрабандисти за допомогою дрона намагалися відправити за кордон майже 3 тисячі пачок сигарет
05 листопада 2025, 16:52
Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі приїхала до Херсона з гуманітарною місією
05 листопада 2025, 16:50
Двоє агентів РФ отримали 15 років тюрми за підпали залізничних об’єктів у Черкаській області
05 листопада 2025, 16:34
Харківська ОВА запрошує бізнес на онлайн-зустріч: обговорять економічні перспективи регіону
05 листопада 2025, 16:17
"Якщо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 не відновлять роботу за три дні – Києву загрожує катастрофа" – директор ЦДЕ
05 листопада 2025, 16:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
