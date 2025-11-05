Фото: ілюстративне

Південнокорейська розвідка фіксує системне перекидання військового персоналу з КНДР до росії та попереджає про можливе подальше розширення цієї співпраці

Про це пише United24media, передає RegioNews.

Північна Корея продовжує нарощувати свою присутність на території росії. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, з вересня Пхеньян перекинув до російської федерації близько 5 тисяч військових будівельних підрозділів та ще орієнтовно 1 тисячу інженерів. Їх залучають до робіт з відновлення інфраструктури та операцій з розмінування поблизу кордону з Україною.

Південнокорейський депутат Лі Сон Квеун після закритого брифінгу спецслужб підтвердив, що корейські військові прибувають поетапно. Зафіксовано участь спеціалістів із розмінування, що свідчить про підготовку росії до тривалої присутності на фронті та у прикордонних районах.

Наразі сукупна чисельність північнокорейських військовослужбовців у росії перевищує 10 тисяч осіб. Розвідка Південної Кореї зауважує, що в самій КНДР тривають процеси відбору та підготовки нових груп військових для можливого подальшого відправлення. Міжнародні структури нагадують, що така співпраця суперечить санкціям ООН.

За оцінками західних аналітиків, Північна Корея отримує від москви військові технології, фінансову підтримку та постачання продовольства в обмін на військову допомогу. Раніше повідомлялося, що північнокорейські військові вже залучалися до застосування дронів під час ударів по Україні. У розвідці Південної Кореї також заявляють про значні втрати серед військових КНДР: за різними даними, загинули сотні або навіть понад дві тисячі солдатів.

Раніше повідомлялося, українські військові знищили чотири північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан" на Запоріжжі та Луганщині. Ці 170-мм САУ вважаються одними з найдальнобійніших ствольних систем у світі.