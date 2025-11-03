У США через бюджетну кризу можуть закрити авіасполучення, — Bloomberg

Міністр транспорту США Шон Даффі попередив, що уряд готовий закрити повітряний простір країни, якщо через бюджетну кризу польоти стануть небезпечними

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

За словами міністра, Федеральному управлінню авіації (FAA) вже бракує диспетчерів, багато з яких працюють без зарплати через можливий шатдаун.

Наслідки для авіасполучення вже очевидні: у п’ятницю було затримано понад 6200 рейсів, ще майже 500 скасували.

Бюджетна криза та потенційний шатдаун створюють серйозні ризики для авіаційної інфраструктури та пасажирів по всій країні.

Нагадаємо, після шатдауна низку держустанов по всій країні припинили роботу, чиновників відправили в неоплачувану відпустку. Стратегічно важливі відомства, які займаються питаннями громадської і національної безпеки, продовжують виконувати свої функції.