Германия рассматривает национализацию "дочки" "Роснефти" после санкций США, — Reuters

Правительство Германии может национализировать местное подразделение российской компании "Роснефть" после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против энергетического гиганта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, пишет RegioNews.

По данным агентства, Министерство финансов США в среду выдало временную лицензию, освобождающую немецкую "дочь" "Роснефти" от действия санкций до апреля 2026 года. В Берлине уже обсуждают возможность конфискации активов компании и их продажи иностранному инвестору.

Речь идет о Rosneft Deutschland, владеющей контрольным пакетом акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, обеспечивающим большинство поставок горючего в Берлин. Компания также имеет доли в НПЗ MiRo и Bayernoil.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 г. эти активы были переданы под доверительное управление правительства Германии. Срок действия этого соглашения возобновляется каждые шесть месяцев, однако оно остается временной мерой, которую могут обжаловать в суде.

Берлин до сих пор воздерживался от полной конфискации, опасаясь необходимости выплачивать компенсацию России. Впрочем, давление растет: депутат от партии "Зеленых" Михаэль Келлнер призвал правительство немедленно национализировать компанию.

Это системно важно для Германии. Правительство должно национализировать бизнес "Роснефти", чтобы иметь уверенность в его будущем", – заявил Келлнер.

В настоящее время Rosneft Deutschland закупает нефть в Казахстане, но трубопровод, по которому осуществляются поставки, контролирует Россия.

Ранее, в конце октября, администрация президента Дональда Трампа ввела новые санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", что и послужило толчком для обсуждения возможной национализации.