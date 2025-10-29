22:03  29 октября
На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло
19:43  29 октября
В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
19:30  29 октября
Смертельное ДТП в Житомирской области: пассажир погиб, а водитель скрылся с места аварии
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 21:23

Германия рассматривает национализацию "дочки" "Роснефти" после санкций США, — Reuters

29 октября 2025, 21:23
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Правительство Германии может национализировать местное подразделение российской компании "Роснефть" после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против энергетического гиганта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, пишет RegioNews.

По данным агентства, Министерство финансов США в среду выдало временную лицензию, освобождающую немецкую "дочь" "Роснефти" от действия санкций до апреля 2026 года. В Берлине уже обсуждают возможность конфискации активов компании и их продажи иностранному инвестору.

Речь идет о Rosneft Deutschland, владеющей контрольным пакетом акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, обеспечивающим большинство поставок горючего в Берлин. Компания также имеет доли в НПЗ MiRo и Bayernoil.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 г. эти активы были переданы под доверительное управление правительства Германии. Срок действия этого соглашения возобновляется каждые шесть месяцев, однако оно остается временной мерой, которую могут обжаловать в суде.

Берлин до сих пор воздерживался от полной конфискации, опасаясь необходимости выплачивать компенсацию России. Впрочем, давление растет: депутат от партии "Зеленых" Михаэль Келлнер призвал правительство немедленно национализировать компанию.

Это системно важно для Германии. Правительство должно национализировать бизнес "Роснефти", чтобы иметь уверенность в его будущем", – заявил Келлнер.

В настоящее время Rosneft Deutschland закупает нефть в Казахстане, но трубопровод, по которому осуществляются поставки, контролирует Россия.

Ранее, в конце октября, администрация президента Дональда Трампа ввела новые санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", что и послужило толчком для обсуждения возможной национализации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
санкции Германия российская экономика
Минкульт призывает ввести санкции против мультсериала "Маша и Медведь"
29 октября 2025, 19:54
Более 50% украинских беженцев в Германии недовольны жизнью – исследование
29 октября 2025, 13:44
В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев
24 октября 2025, 07:33
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Журналисты нашли недостроенный дворец Комарницкого в Киевской области
29 октября 2025, 23:11
Почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет уехали из Украины за 2 месяца
29 октября 2025, 22:55
Закарпатцев призывают реагировать на тревогу: ОВА напоминает о безопасности
29 октября 2025, 22:52
Ветеранам повысят зарплату до 16 000 грн за общественно полезные работы, – Свириденко
29 октября 2025, 22:32
Медики заявили о преследовании из-за смерти пациента-миллионера в Одессе
29 октября 2025, 22:25
На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло
29 октября 2025, 22:03
Решилась из-за больших долгов: в Ровенской области женщина ограбила собственную родственницу
29 октября 2025, 21:50
Кабмин расширяет грантовую программу "Собственное дело": в 2026 году возрастут суммы выплат, — Свириденко
29 октября 2025, 21:42
Во Львове женщина с несовершеннолетним родственником украла деньги с карты пенсионера
29 октября 2025, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »