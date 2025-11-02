Німеччина почала виселяти українських біженців

фото: glavcom.ua

Країна закриває найбільший притулок для біженців. Він розташований у Берліні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Deutsche Welle.

За даними видання, в останні тижні літа українців почали активно переселяти в інші притулки Берліна, щоби до кінця 2025 року повністю звільнити центр.

Раніше у цьому притулку проживало понад 5 тисяч біженців, проте зараз їхня кількість скоротилася до близько півтори тисячі осіб. В подальшому їх переселять до інших притулків, зокрема у приміщенні аеропорту "Темпельгоф" та гуртожитки в різних районах міста.

Нагадаємо, після того як Україна дозволила виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, Німеччина зіткнулася із різким зростанням заявок на отримання захисту. Наразі цей показник становить приблизно 100 тисяч на тиждень.