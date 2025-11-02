Україна атакувала один із найбільших НПЗ у РФ

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб.

Як зазначається, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 листопада армія РФ знову масовано атакувала територію України ударними безпілотниками та ракетами. Українська ППО збила або подавила більшість із них.