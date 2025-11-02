10:39  02 ноября
Ночью россияне снова массированно атаковали территорию Украины беспилотниками и ракетами

02 ноября 2025, 09:35
фото: rbc.ua
В ночь на воскресенье, 2 ноября армия РФ снова массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.

В частности, РФ выпустила две баллистические ракеты "Искандер-М" из Брянской области РФ. А также 79 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других – по направлениям Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны отражали воздушное нападение по всей территории страны.

По состоянию на 9:00, украинская система ПВО сбила или подавила 67 вражеских дронов над северными, южными и восточными областями.

Как сообщалось, в ночь на 1 ноября РФ атаковала Украину 223 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 140 из них – "шахеды".

