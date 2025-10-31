У США дали дозвіл на передачу Україні ракет Tomahawk

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на CNN.

За даними видання, оцінка Пентагону підбадьорила європейських союзників США, які вважають, що тепер у США є менше приводів не надавати ракети, заявили два європейські посадовці.

Трамп також заявив за кілька днів до зустрічі із Зеленським, що США мають "багато "Томагавків", які потенційно можуть надати Україні.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Своє рішення американський лідер пояснив тривалим та складним процесом підготовки до використання цієї зброї.