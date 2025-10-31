У США дали дозвіл на передачу Україні ракет Tomahawk
Пентагон дав "зелене світло" на постачання Україні ракет Tomahawk, утім фінальне рішення ухвалюватиме Дональд Трамп
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на CNN.
За даними видання, оцінка Пентагону підбадьорила європейських союзників США, які вважають, що тепер у США є менше приводів не надавати ракети, заявили два європейські посадовці.
Трамп також заявив за кілька днів до зустрічі із Зеленським, що США мають "багато "Томагавків", які потенційно можуть надати Україні.
Раніше президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Своє рішення американський лідер пояснив тривалим та складним процесом підготовки до використання цієї зброї.
Масована атака Росії на енергетику України: МАГАТЕ фіксує втрати на АЕСВсі новини »
31 жовтня 2025, 07:18Трамп розкрив деталі переговорів із Китаєм: що сказав про війну в Україні
30 жовтня 2025, 09:06Трамп у Південній Кореї: золота корона, орден і королівський прийом
29 жовтня 2025, 18:07
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Секрети кіберспортсменів: як оптимізувати ПК для максимальної швидкості
31 жовтня 2025, 20:40На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка
31 жовтня 2025, 20:27Відключення світла 1 листопада: українців попередили про обмеження - які графіки
31 жовтня 2025, 20:20Українські військові можуть подати рапорт на додаткову відпустку онлайн
31 жовтня 2025, 20:17На Харківщині судили медсестру, яка заробила на оформленні інвалідності 200 тисяч
31 жовтня 2025, 19:55"Зникли" більш ніж півтора мільйона: на Одещині викрили розкрадання коштів на закупівлях для ЗСУ
31 жовтня 2025, 19:40Окупанти примусово депортували їх до РФ: Україні вдалось повернути ще одну групу дітей та підлітків, серед них - сироти
31 жовтня 2025, 19:25На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
31 жовтня 2025, 19:12У Труханова просять Офіс президента надати указ про припинення його громадянства
31 жовтня 2025, 19:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »