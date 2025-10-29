16:15  29 октября
29 октября 2025, 18:07

Трамп в Южной Корее: золотая корона, орден и королевский прием

29 октября 2025, 18:07
Президент США Дональд Трамп завершил визит в Южную Корею, где его встретили по-королевски роскошно. Трампу вручили Великий орден Мугунхва – высшую награду страны за заслуги в установлении мира на Корейском полуострове, а также подарили копию исторической золотой короны древнего королевства Силла.

Об этом сообщает CNN, передает RegioNews.

Прибытие Трампа сопровождал военный оркестр, исполнивший хит Village People "YMCA" - песню, ставшую символом его политического движения. После этого президент США выступил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где обсудил торговые соглашения и тарифную политику, намекнув на скорейшее заключение соглашения с Южной Кореей.

Лидер Южной Кореи Ли Чже Мэн, помня о любви Трампа к золоту, подчеркнул внимание к деталям: он был одет в золотистый галстук, а во время обеда подал золотой десерт и блюда из корейских морепродуктов и американской говядины, символизируя дружеские отношения между странами. На банкете также подают Trump Chardonnay и Trump Cabernet Sauvignon из винодельческого сына Трампа, Эрика Трампа.

По словам южнокорейского офиса, этот роскошный прием направлен на получение одобрения США для приобретения топлива для атомных подлодок, а также на увеличение военных расходов Южной Кореи с целью уменьшить нагрузку на США.

Небольшой митинг против "авторитарной повестки дня" Трампа состоялся в Кенджу, но не затмил визит. Следующей встречей Трампа станет встреча с лидером КНР Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан, где стороны обменяются мнениями по поводу отношений США и Китая.

Следует напомнить, что ранее во время тура Трамп посетил Японию, где побывал на авианосце "Джордж Вашингтон", выступил с речью и даже исполнил танец.

Этот визит, исполненный символики и золота, точно останется ярким эпизодом в его азиатском турне.

Напомним, Трамп во время предстоящей встречи с лидером Китая Си Цзиньпином может попытаться надавить на Россию через Китай

США Корея
