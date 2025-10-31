Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "El Mundo", передає RegioNews.

На саміт приїдуть генеральні директори з 35 країн, які беруть участь у коаліції. Через високий рівень секретності учасникам заборонено користуватися мобільними телефонами, а інформацію про обговорення не можна розголошувати.

Зустріч триватиме з 9:00 до 15:30 і включатиме два робочі блоки. Перший блок присвячений питанням фінансової та військової допомоги Україні, визначенню пріоритетів підтримки та координації ініціатив для посилення тиску на Росію. Планується також презентація Міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, який поділиться власною оцінкою ситуації, але не братиме участь у всіх сесіях, адже захід проводиться на нижчому рівні.

Другий блок присвячений гарантіям безпеки для України. Делегати обміняються думками щодо правових, політичних та дипломатичних аспектів та визначать можливий внесок Коаліції волонтерів у стримування потенційної агресії Росії.

Цей саміт відбувається через два тижні після зустрічі президентів та прем'єр-міністрів у Лондоні, де серед іншого обговорювали постачання ракет "Томагавк" до Києва та можливе використання заморожених російських активів у Європі для підтримки оборонних і відбудовних програм. Однак остаточних рішень щодо цього ще не ухвалено.

Раніше повідомлялося, Дональд Трамп під час переговорів із Китаєм детально обговорював ситуацію в Україні. Екс-президент зазначив, що сторони перебувають у глухому куті і не виключив, що іноді конфлікт потрібно просто "дозволити тривати", водночас запевнивши, що Пекін готовий допомагати.