22 октября 2025, 23:18

После разрешения на выезд мужчин 18–22 лет: количество украинцев в Германии выросло почти в 100 раз, - СМИ

22 октября 2025, 23:18
После того, как Верховная Рада Украины разрешила выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет, пограничные службы европейских стран фиксируют резкий рост числа украинцев, особенно в Германии

Об этом сообщает Welt со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел Германии, передает RegioNews.

Отмечается, что если в середине августа в страну въезжали только 19 мужчин в неделю, то уже через месяц их количество превысило 1000, а в октябре достигло 1400-1800 человек в неделю.

По состоянию на середину октября в Германии проживало около 1,26 млн украинцев, прибывших после 24 февраля 2022 года. В прошлом году этот показатель составил 1,18 млн человек. Из общего количества 1 302 031 украинца и иностранца, выехавших из Украины в связи с войной и находившихся в Германии по состоянию на 18 октября, 551 584 мужчины.

Украинские беженцы не подают заявление на предоставление убежища, ведь находятся в ЕС на основании Директивы о массовом наплыве, гарантирующей временную защиту, разрешение на работу и доступ к социальным выплатам.

ЕС уже продлил действие этой директивы до 4 марта 2027 года, однако часть украинцев все же подают заявления об убежище — в этом году таких обращений было 588 против 805 в прошлом.

В Германии продолжаются дискуссии о сокращении социальной помощи для новоприбывших украинцев. Планируется, что они будут получать пособие по безработице вместо обычной гражданской помощи. Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер призвал ускорить принятие этих изменений, заметив, что Польша уже ужесточила правила — там социальные выплаты теперь начисляются только украинцам, которые работают и платят налоги.

По данным правительства ФРГ, в 2024 году украинцам в Германии выплатили около 6,3 млрд. евро. При этом большинство немцев выступают против дальнейшей финансовой поддержки украинских беженцев и считают, что мужчины призывного возраста должны вернуться домой.

Напомним, на Буковине заместитель мэра города Сокиряны помогал мужчинам незаконно пересекать границу. Подыскивал желающих и управлял маршрутами главный организатор из Хмельницкой области. Стоимость услуг составила 7000 долларов с каждого.

