Майже 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за 2 місяці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

99 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за останні 2 місяці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Telegraph.

"Надаючи молодим українцям більше свободи для виїзду, влада сподівалася, що пізніше більше людей повернуться і добровільно підуть воювати", – йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялось, що більш ніж половина українців, які втекли до Німеччини через війну, "менш задоволена" життям у країні. Серед жінок і літніх людей показники особливо низькі. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Федерального інституту демографічних досліджень (BiB).

Нагадаємо, після того, як Верховна Рада України дозволила виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, прикордонні служби європейських країн фіксують різке зростання кількості українців, особливо в Німеччині. Зокрема кількість молодих українців у Німеччині зросла майже у 100 разів.