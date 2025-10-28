15:29  28 жовтня
28 жовтня 2025, 21:40

У ЄС повідомили, скільки українців перебувають під тимчасовим захистом

28 жовтня 2025, 21:40
На території країн Європейського Союзу нині проживають близько 4,7 мільйона українців, які користуються механізмом тимчасового захисту

Про це повідомила спецпредставниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон у коментарі кореспондентці "Європейської правди" Тетяні Висоцькій, передає RegioNews.

"Йдеться про 4,7 мільйона українців, які наразі користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС. І ця кількість зростає просто зараз", — сказала Йоганссон.

За її словами, щотижня до країн ЄС прибувають нові люди, які подають заяви на отримання тимчасового захисту.

"Цифри продовжують зростати. Втім, тимчасовий захист має залишатися тимчасовим", — наголосила представниця Єврокомісії.

Йоганссон також зазначила, що Євросоюз переходить до нового етапу співпраці з українцями — від захисту до партнерства: "Тепер ми зосередимося на новій фазі — переході від тимчасового захисту до партнерства. Ми переходимо від статусу біженця до формування діаспори".

Нагадаємо, у вересні кількість українців віком від 18 до 22 років, які перетнули кордон із Польщею, зросла більш ніж у 10 разів порівняно з попереднім місяцем.

ЄС біженці
