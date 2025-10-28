15:29  28 октября
28 октября 2025, 20:53

В Польше 13-летний украинец проехал 30 км на велосипеде, чтобы встретиться с подругой из Интернета: его остановила полиция

28 октября 2025, 20:53
В Польше 13-летний парень из Украины отправился из Варшавы на велосипеде, чтобы встретиться с подругой, с которой он познакомился онлайн. Его путешествие завершилось после вмешательства полиции

Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на пресс-секретарь полиции, передает RegioNews.

Подросток сначала ехал автобусом в село Чоснув, а дальше велосипедом по местным дорогам и даже по автомагистрали S7. На одном из перекрестков патрульные заметили промокшего и замерзшего парня.

У него не было никаких документов, кроме городской транспортной карты, а у велосипеда не было фонарей, звонка или световозвращателей.

Сначала юный украинец сказал, что ему 16 и что он тренируется, но сознался, что направлялся в город Плонск на встречу с девушкой, с которой познакомился через онлайн-игру.

После инцидента девушка, узнав о задержании парня, заблокировала его в мессенджере. Полиция передала подростка под опеку родителей.

Напомним, ранее в Великобритании медики сообщали о росте количества подростков, которые попадают в больницы из-за "хромирования" — вдыхания аэрозолей, что может привести к остановке сердца.

подростки авто Польша
