"Экшн" на Дарницкой площади: мужчина в стиле "Рембо" разнес авто и устроил драку прямо посреди дороги, — соцсети

В Киеве на Дарницкой площади очевидцы сняли на видео мужчину, который агрессивно вел себя на проезжей части. По словам свидетелей, он разбил автомобиль и вступил в драку прямо посреди дороги

Об этом стало известно из местных каналов, передает RegioNews.

На кадрах, распространяющихся в соцсетях, видно, как мужчина без рубашки, похожий на персонажа из боевиков 80-х, бросается на прохожих и транспорт. Люди сравнили его с "Рембо" из-за безудержного поведения.

Полиция уже выясняет обстоятельства инцидента. По предварительным данным, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В соцсетях видео события вызвало оживленное обсуждение – пользователи шутят, что "такого драйва на Дарнице давно не видели".

Напомним, в Киеве неизвестный мужчина избирательно режет шины автомобилей. За последние дни количество пострадавших владельцев автомобилей уже достигло девяти.