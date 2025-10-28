У Польщі 13-річний українець проїхав 30 км на велосипеді, щоб зустрітися з подругою з інтернету: його зупинила поліція

У Польщі 13-річний хлопець із України вирушив із Варшави на велосипеді, щоб зустрітися з подругою, з якою познайомився онлайн. Його подорож завершилася після втручання поліції

Про це повідомляє агентство PAP із посиланням на речницю поліції, передає RegioNews.

Підліток спершу їхав автобусом до села Чоснув, а далі — велосипедом місцевими дорогами та навіть автомагістраллю S7. На одному з перехресть патрульні помітили змоклого й змерзлого хлопця.

У нього не було жодних документів, окрім міської транспортної картки, а велосипед не мав ліхтарів, дзвінка чи світловідбивачів.

Спершу юний українець сказав, що йому 16 і що він тренується, але згодом зізнався, що прямував до міста Плонськ на зустріч із дівчиною, з якою познайомився через онлайн-гру.

Після інциденту дівчина, дізнавшись про затримання хлопця, заблокувала його в месенджері. Поліція передала підлітка під опіку батьків.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії медики повідомляли про зростання кількості підлітків, які потрапляють до лікарень через "хромування" — вдихання аерозолів, що може призвести до зупинки серця.