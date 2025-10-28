15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 20:53

У Польщі 13-річний українець проїхав 30 км на велосипеді, щоб зустрітися з подругою з інтернету: його зупинила поліція

28 жовтня 2025, 20:53
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Польщі 13-річний хлопець із України вирушив із Варшави на велосипеді, щоб зустрітися з подругою, з якою познайомився онлайн. Його подорож завершилася після втручання поліції

Про це повідомляє агентство PAP із посиланням на речницю поліції, передає RegioNews.

Підліток спершу їхав автобусом до села Чоснув, а далі — велосипедом місцевими дорогами та навіть автомагістраллю S7. На одному з перехресть патрульні помітили змоклого й змерзлого хлопця.

У нього не було жодних документів, окрім міської транспортної картки, а велосипед не мав ліхтарів, дзвінка чи світловідбивачів.

Спершу юний українець сказав, що йому 16 і що він тренується, але згодом зізнався, що прямував до міста Плонськ на зустріч із дівчиною, з якою познайомився через онлайн-гру.

Після інциденту дівчина, дізнавшись про затримання хлопця, заблокувала його в месенджері. Поліція передала підлітка під опіку батьків.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії медики повідомляли про зростання кількості підлітків, які потрапляють до лікарень через "хромування" — вдихання аерозолів, що може призвести до зупинки серця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підлітки авто Польща
"Екшн" на Дарницькій площі: чоловік у стилі "Рембо" розніс авто та влаштував бійку просто посеред дороги, — соцмережі
28 жовтня 2025, 19:55
Чоловік з ножем тероризує автовласників у Києві: постраждалих уже майже десяток
28 жовтня 2025, 19:02
У Києві підлітки жорстоко побили дівчину на території кінного клубу
22 жовтня 2025, 19:01
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
У ЄС повідомили, скільки українців перебувають під тимчасовим захистом
28 жовтня 2025, 21:40
FPV-дрони, барикади і десятки жертв: у Бразилії спалахнула війна між урядом і наркокартелями
28 жовтня 2025, 21:35
Україна оголосила про підозру Кіркорову: що відомо і що йому загрожує
28 жовтня 2025, 21:30
У Росії повідомляють про вбивство воєнкора та пропагандиста Позднякова, — ЗМІ
28 жовтня 2025, 20:58
На Харківщині запрацював Офіс податкових консультантів
28 жовтня 2025, 20:49
У Запорізькій області підірвали потяг окупантів
28 жовтня 2025, 20:16
Білорусь готує розгортання нового ЗРК "Орешник": комплекс мають поставити на бойове чергування в грудні
28 жовтня 2025, 20:13
"Екшн" на Дарницькій площі: чоловік у стилі "Рембо" розніс авто та влаштував бійку просто посеред дороги, — соцмережі
28 жовтня 2025, 19:55
Прив'язав собаку до машини та тягнув її дорогою: на Прикарпатті відправили за ґрати чоловіка, який вбив тварину
28 жовтня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »