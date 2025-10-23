ВСУ получат ракету "Фламинго", деньги на которую собрали чехи
Волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина"), функционирующая в Чехии, за 48 часов собрала средства на покупку ракеты "Фламинго"
Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Новости" заявил организатор инициативы Мартин Ондрачек.
"Мы надеялись, что сможем собрать сумму за неделю. А это произошло за 48 часов, что является рекордом. Это превзошло все наши ожидания", – сообщил он.
Отмечается, что ракета, деньги на которую собрали обычные чехи, хотят прозвать DANA 1.
Напомним, Чехия – первая страна, открывшая дипломатическое представительство в Днепре. Это произошло в середине августа текущего года.
