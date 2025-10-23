ЗСУ отримають ракету "Фламінго", гроші на яку зібрали чехи

фото: rbc.ua

Волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна"), яка функціонує в Чехії, за 48 годин зібрала кошти на купівлю ракети "Фламінго"

Як передає RegioNews, про це у коментарі Novinky заявив організатор ініціативи Мартін Ондрачек.

"Ми сподівалися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші очікування", – повідомив він.

Зазначається, що ракету, гроші на яку зібрали звичайні чехи, хочуть прозвати DANA 1.

Нагадаємо, Чехія – перша країна, що відкрила дипломатичне представництво у Дніпрі. Це сталося всередині серпня поточного року.