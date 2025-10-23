ЗСУ отримають ракету "Фламінго", гроші на яку зібрали чехи
Волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна"), яка функціонує в Чехії, за 48 годин зібрала кошти на купівлю ракети "Фламінго"
Як передає RegioNews, про це у коментарі Novinky заявив організатор ініціативи Мартін Ондрачек.
"Ми сподівалися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші очікування", – повідомив він.
Зазначається, що ракету, гроші на яку зібрали звичайні чехи, хочуть прозвати DANA 1.
Нагадаємо, Чехія – перша країна, що відкрила дипломатичне представництво у Дніпрі. Це сталося всередині серпня поточного року.
Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення: де найскладніша ситуаціяВсі новини »
23 жовтня 2025, 22:55Лідери ЄС затвердили документ про підтримку України
23 жовтня 2025, 22:49Зеленський про нові санкції: маємо бити по "тіньовому флоту" РФ
23 жовтня 2025, 12:16
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном: названа дата
23 жовтня 2025, 23:33В Україні знову дорожчає картопля: скільки коштує кілограм у супермаркетах
23 жовтня 2025, 23:30Журналісти з’ясували, що британці допомагали росіянам будувати підводні човни
23 жовтня 2025, 23:21У застосунку "Армія+" запрацювала нова функція для військових
23 жовтня 2025, 23:11Можуть подати до суду: команда Олі Полякової готова судитися за дозвіл взяти участь у Євробаченні
23 жовтня 2025, 23:00Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення: де найскладніша ситуація
23 жовтня 2025, 22:55Лідери ЄС затвердили документ про підтримку України
23 жовтня 2025, 22:49Російські літаки порушили повітряний простір ЄС
23 жовтня 2025, 22:39У США розповіли, що потрібно для майбутньої зустрічі Трампа із Путіним
23 жовтня 2025, 22:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »