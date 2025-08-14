07:35  14 августа
14 августа 2025, 07:55

Чехия — первая страна, открывшая дипломатическое представительство в Днепре

14 августа 2025, 07:55
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

В среду, 13 августа, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский официально открыл дипломатическое представительство страны в Днепре

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает RegioNews.

Новое представительство будет работать подчиненным посольству Чехии в Киеве. Этот шаг стал символом поддержки Украины со стороны Чехии и усилением дипломатического присутствия на востоке страны.

Глава МИД Чехии подчеркнул: "Чехия не боится Путина. Мы являемся первой страной, имеющей дипломатическое представительство на востоке Украины."

Как известно, накануне Ян Липавский прибыл с визитом в Днепр на переговоры с местными чиновниками. Обсуждались гуманитарные проекты, готовые Чехией поддержать в рамках восстановления региона после боевых действий.

В частности, Липовский провел переговоры с главой военной администрации Днепропетровской области Сергеем Лисаком и председателем областного совета Николаем Лукашуком. При этом первую часть переговоров они проводили в укрытии из-за воздушной тревоги.

Напомним, Чехия активно поддерживает Днепропетровскую область через разные гуманитарные и восстановительные инициативы. В частности, в 2024 году было объявлено о намерении Чехии взять патронат над восстановлением этой области, сосредоточившись на таких областях, как энергетика, водоснабжение и здравоохранение.

Чехия – участник программы Ukraine Facility и потенциально готова взять на себя финансирование реконструкции и модернизации 13 больниц в 7 регионах Украины.

