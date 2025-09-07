Українські військові знову вдарили по нафтопроводу "Дружба"

фото: Генштаб

Сили оборони знову атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу "Дружба" у Брянській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб.

Зазначається, що у ніч на 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області рф.

Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї. Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та задіяний у забезпеченні збройних сил Росії. Було зафіксовано вибухи та пожежу в районі об’єкту.

Нагадаємо, 7 вересня РФ запустила по Україні рекордну кількість дронів. ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 56 ударних дронів на 37 локаціях.