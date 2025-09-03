15:14  03 сентября
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 15:14

03 сентября 2025, 15:14
Фото: Bloomberg
Состоялся редкий открытый разговор между главой КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ином

Об этом сообщает "Bloomberg", передает RegioNews.

Диалог попал в прямой эфир во время подъема делегаций на трибуну перед церемонией по случаю 80-летия поражения Японии во Второй мировой войне.

Разговор длился меньше минуты и касался темы долголетия. Си Цзиньпин отметил, что еще несколько десятилетий назад люди редко доживали до 70 лет, а сегодня этот возраст считается лишь серединой жизни. Переводчики передали его слова на русском и корейском языках. В ответ прозвучала реплика о развитии биотехнологий и возможности продления жизни благодаря трансплантации органов. Завершая обсуждение, Си заявил, что в этом столетии появляется шанс достигать возраста до 150 лет.

Диалог состоялся за несколько минут до официальной речи Си Цзиньпина, после которой на площади Тяньаньмэнь состоялся военный парад. Китай представил новые образцы вооружения, показывая укрепление собственного оборонного потенциала. Путин и Ким Чен Ын находились рядом с лидером Китая, за ними следовали переводчики.

Тема здоровья и долголетия актуальна для всех троих руководителей. Си и Путину по 72 года, оба сменили конституционные нормы своих стран и остаются в должности без ограничений сроков. Ким Чен Ину 41 год, и он в последнее время появляется на публике вместе с дочерью, что вызвало предположение о возможной подготовке преемницы.

Напомним, в Китае состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), продолжавшийся с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. На мероприятии были лидеры ключевых стран, обсуждавших вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества.

