11:57  03 вересня
Смертельна ДТП у Софіївській Борщагівці: пішохід загинув під колесами авто
08:26  03 вересня
На Харківщині затримали 19-річного хлопця за насильство над дівчиною-підлітком
01:25  03 вересня
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 15:14

У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя

03 вересня 2025, 15:14
Читайте также на русском языке
Фото: Bloomberg
Читайте также
на русском языке

Відбулася рідкісна відкрита розмова між головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом Росії Володимиром Путіним та лідером КНДР Кім Чен Ином

Про це повідомляє "Bloomberg", передає RegioNews.

Діалог потрапив у прямий ефір під час підйому делегацій на трибуну перед церемонією з нагоди 80-ї річниці поразки Японії у Другій світовій війні.

Розмова тривала менше хвилини і стосувалася теми довголіття. Сі Цзіньпін зауважив, що ще кілька десятиліть тому люди рідко доживали до 70 років, а сьогодні цей вік вважається лише серединою життя. Перекладачі передали його слова російською та корейською мовами. У відповідь пролунала репліка про розвиток біотехнологій і можливість продовження життя завдяки трансплантації органів. Завершуючи обговорення, Сі заявив, що у цьому столітті з'являється шанс досягати віку до 150 років.

Діалог відбувся за кілька хвилин до офіційної промови Сі Цзіньпіна, після якої на площі Тяньаньмень відбувся військовий парад. Китай представив нові зразки озброєння, демонструючи зміцнення власного оборонного потенціалу. Путін і Кім Чен Ин перебували поруч із лідером Китаю, за ними йшли перекладачі.

Тема здоров'я та довголіття актуальна для всіх трьох керівників. Сі та Путіну по 72 роки, обидва змінили конституційні норми своїх країн і залишаються на посаді без обмежень строків. Кім Чен Ину 41 рік, і він останнім часом з'являється на публіці разом із дочкою, що викликало припущення щодо можливої підготовки наступниці.

Нагадаємо, у Китаї відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який тривав з 31 серпня по 1 вересня у Тяньцзіні. На заході були лідери ключових країн, які обговорювали питання регіональної безпеки та економічного співробітництва.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
КНР Китай Володимир Путін Розмова вік злив інформації парад
У Китаї стартував саміт ШОС: кого з лідерів вже помітили та що обговорюють
31 серпня 2025, 15:02
В Україні можуть з’явитися китайські миротворці
29 серпня 2025, 22:29
Поїздка Зеленського до Вашингтону: тему територій забрали з робочого столу світового співтовариства
19 серпня 2025, 13:43
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
03 вересня 2025, 15:01
На Хмельниччині внаслідок ранкової атаки росіян загинув 45-річний чоловік
03 вересня 2025, 14:59
Міфи про новий союз Китаю та Росії
03 вересня 2025, 14:59
Донька Фаріон вимагає від підозрюваного багатомільйонну компенсацію
03 вересня 2025, 14:49
У Калуші під час обстрілу у бомбосховищі народилися двоє дітей
03 вересня 2025, 14:33
У Тернопільській області від початку 2025 року поліцейські розшукали 165 дітей
03 вересня 2025, 14:25
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 13:59
У Києві під час перевірки документів військовозобов'язаний вкусив поліцейського
03 вересня 2025, 13:57
Парламент викликав голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна на "килим" через скандал із фортифікаціями
03 вересня 2025, 13:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »