Про це повідомляє "Bloomberg", передає RegioNews.

Діалог потрапив у прямий ефір під час підйому делегацій на трибуну перед церемонією з нагоди 80-ї річниці поразки Японії у Другій світовій війні.

Розмова тривала менше хвилини і стосувалася теми довголіття. Сі Цзіньпін зауважив, що ще кілька десятиліть тому люди рідко доживали до 70 років, а сьогодні цей вік вважається лише серединою життя. Перекладачі передали його слова російською та корейською мовами. У відповідь пролунала репліка про розвиток біотехнологій і можливість продовження життя завдяки трансплантації органів. Завершуючи обговорення, Сі заявив, що у цьому столітті з'являється шанс досягати віку до 150 років.

Діалог відбувся за кілька хвилин до офіційної промови Сі Цзіньпіна, після якої на площі Тяньаньмень відбувся військовий парад. Китай представив нові зразки озброєння, демонструючи зміцнення власного оборонного потенціалу. Путін і Кім Чен Ин перебували поруч із лідером Китаю, за ними йшли перекладачі.

Тема здоров'я та довголіття актуальна для всіх трьох керівників. Сі та Путіну по 72 роки, обидва змінили конституційні норми своїх країн і залишаються на посаді без обмежень строків. Кім Чен Ину 41 рік, і він останнім часом з'являється на публіці разом із дочкою, що викликало припущення щодо можливої підготовки наступниці.

Нагадаємо, у Китаї відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який тривав з 31 серпня по 1 вересня у Тяньцзіні. На заході були лідери ключових країн, які обговорювали питання регіональної безпеки та економічного співробітництва.