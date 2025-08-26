Фінляндія готується до війни і повернеться до використання протипіхотних мін

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія Фінляндії з січня 2026 року планує повернутися до використання протипіхотних мін

Про це заявив інспектор інженерних військ фінської армії полковник Ріку Мікконен, повідомляє RegioNews із посиланням на видання Yle.

Таки чином, країна планує повернутися до використання протипіхотних мін, які були зняті з озброєння у 2012-му відповідно до Оттавського договору.

Нагадаємо, Оттавська конвенція була підписана в 1997 році. Метою є повне усунення протипіхотних мін через міжнародну заборону їхнього використання.

Як повідомлялось, у Фінляндії планують суттєво скоротити фінансування послуг з інтеграції, що особливо вплине на українських біженців. Це дозволить зекономити понад 300 мільйонів євро за два роки.