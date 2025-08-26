20:29  26 серпня
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
26 серпня 2025, 23:02

Фінляндія готується до війни і повернеться до використання протипіхотних мін

26 серпня 2025, 23:02
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія Фінляндії з січня 2026 року планує повернутися до використання протипіхотних мін

Про це заявив інспектор інженерних військ фінської армії полковник Ріку Мікконен, повідомляє RegioNews із посиланням на видання Yle.

Таки чином, країна планує повернутися до використання протипіхотних мін, які були зняті з озброєння у 2012-му відповідно до Оттавського договору.

Нагадаємо, Оттавська конвенція була підписана в 1997 році. Метою є повне усунення протипіхотних мін через міжнародну заборону їхнього використання.

Як повідомлялось, у Фінляндії планують суттєво скоротити фінансування послуг з інтеграції, що особливо вплине на українських біженців. Це дозволить зекономити понад 300 мільйонів євро за два роки.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Тіна Кароль зізналась, чому в неї не склалось особисте життя
26 серпня 2025, 23:25
У Києві на Подолі велосипедиста збили на смерть
26 серпня 2025, 22:45
Стало відомо, на які країни пошириться множинне громадянство України
26 серпня 2025, 22:40
США хочуть добитися завершення війни в Україні до кінця року
26 серпня 2025, 22:29
Співачка Анна Трінчер заговорила про нові стосунки: що вона ніколи не покаже після розлучення з Волошиним
26 серпня 2025, 22:25
У "Дії" з’являться ще 6 нових сервісів
26 серпня 2025, 21:59
Мріяла про освіту в Україні: повернули ще одну дитину з тимчасово окупованої території
26 серпня 2025, 21:39
Росіяни атакували дроном багатоповерхівку в Херсоні, є постраждалі
26 серпня 2025, 21:36
Українські підприємці зможуть отримати гранти від держави: в Уряді назвали суми
26 серпня 2025, 21:29
