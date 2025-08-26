Фінляндія готується до війни і повернеться до використання протипіхотних мін
Армія Фінляндії з січня 2026 року планує повернутися до використання протипіхотних мін
Про це заявив інспектор інженерних військ фінської армії полковник Ріку Мікконен, повідомляє RegioNews із посиланням на видання Yle.
Таки чином, країна планує повернутися до використання протипіхотних мін, які були зняті з озброєння у 2012-му відповідно до Оттавського договору.
Нагадаємо, Оттавська конвенція була підписана в 1997 році. Метою є повне усунення протипіхотних мін через міжнародну заборону їхнього використання.
Як повідомлялось, у Фінляндії планують суттєво скоротити фінансування послуг з інтеграції, що особливо вплине на українських біженців. Це дозволить зекономити понад 300 мільйонів євро за два роки.
У США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в УкраїніВсі новини »
26 серпня 2025, 20:05Польща не відправлятиме свої війська в Україну
20 серпня 2025, 17:49США не відправлятимуть свої війська в Україну
19 серпня 2025, 16:29
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Тіна Кароль зізналась, чому в неї не склалось особисте життя
26 серпня 2025, 23:25У Києві на Подолі велосипедиста збили на смерть
26 серпня 2025, 22:45Стало відомо, на які країни пошириться множинне громадянство України
26 серпня 2025, 22:40США хочуть добитися завершення війни в Україні до кінця року
26 серпня 2025, 22:29Співачка Анна Трінчер заговорила про нові стосунки: що вона ніколи не покаже після розлучення з Волошиним
26 серпня 2025, 22:25У "Дії" з’являться ще 6 нових сервісів
26 серпня 2025, 21:59Мріяла про освіту в Україні: повернули ще одну дитину з тимчасово окупованої території
26 серпня 2025, 21:39Росіяни атакували дроном багатоповерхівку в Херсоні, є постраждалі
26 серпня 2025, 21:36Українські підприємці зможуть отримати гранти від держави: в Уряді назвали суми
26 серпня 2025, 21:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі блоги »